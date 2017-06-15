Анатолий Гагарин: Обращение властей Челябинской области к вопросу этноконфессионального спокойствия — своевременный шаг

Комментарий дня

Фото с сайта gubernator74.ru

Обращение властей Челябинской области к вопросу этноконфессионального спокойствия — своевременный шаг. Такое мнение высказал руководитель филиала Фонда развития гражданского общества на Урале Анатолий Гагарин. В среду, 14 июня, губернатор Борис Дубровский провел первое заседание совета по реализации государственной национальной политики в регионе. Работа структуры станет регулярной.

По данным социологического исследования, 70% жителей области поддерживают хорошие отношения между представителями разных конфессий. По мнению Гагарина, это не означает, что остальные 30% настроены негативно. В любом случае, 70% сторонников добрососедства — очень хороший показатель для территории, где бок о бок находятся свыше ста национальностей. Тем не менее ситуация нуждается в постоянном мониторинге.

Анатолий Гагарин, руководитель филиала Фонда развития гражданского общества в Уральском федеральном округе:

«Сейчас, как мы понимаем, эта проблема становится актуальной именно в связи с тем, что национальный фактор пытаются «раскачивать» на международном уровне и использовать те или иные религиозные отличия для того, чтобы создать разного рода деструктивные силы или объединения, вплоть до террористических организаций, которые, как мы знаем, активно ведут себя сейчас на территории Сирии, например. И это очень важный момент, который заставляет нас переосмыслить все сложившиеся наши отношения и укрепить их. А укрепить их можно только путем вот такого рассмотрения, анализа и создания почвы, создания фундамента для развития национальных и культурных взаимоотношений между различными социальными и национальными группами в регионе».

Созданный при губернаторе совет по национальным вопросам - очень нужное дело, поскольку от национальной политики сейчас напрямую зависит благополучие региона и всей страны, отметил Анатолий Гагарин.

Фото: civilfund.ru

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