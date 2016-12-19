Андрей Лавров: Высокие показатели по возбуждению коррупционных дел в Челябинской области - результат планомерной работы исполнительной власти

Комментарий дня

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Высокие показатели по возбуждению коррупционных дел в Челябинской области - результат планомерной работы исполнительной власти. Такое мнение по ситуации со взятками и превышением полномочий чиновниками высказал политолог Андрей Лавров. Эксперт прокомментировал обстановку вслед за заявлениями губернатора Бориса Дубровского на заседании при полномочном представителе президента на Урале. Глава региона в своем выступлении отметил, что в Челябинской области в настоящее время удалось выстроить очень тесное конструктивное взаимодействие с правоохранительными органами по всем направлениям деятельности, в том числе в сфере противодействия коррупции. В частности, по словам Дубровского, важную роль здесь сыграло Главное контрольное управление, которое выявляло нарушения и сообщало о них в правоохранительные органы. По мнению Андрея Лаврова, это повлияло на высокие показатели по возбужденным уголовным делам.

Андрей Лавров, политолог:

«На самом деле региональные власти ведут давнюю, планомерную и такую очень нацеленную на результат борьбу с коррупцией. Она состоит из двух основных частей. Это профилактика коррупции, о которой достаточно много говорится и в рамках которой очень многое делается. Вторая - это непосредственно возбуждение коррупционных дел. Если сравнивать нас с другими регионами, зачастую говорят, что у нас одно из самых больших количеств возбужденных коррупционных дел. Я считаю, что это положительный фактор, потому что коррупция - это общероссийская беда, и я не думаю, что там, где дел возбуждается меньше, и самой коррупции меньше. Мне кажется, что это очень закономерный такой результат постоянной, планомерной работы».

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