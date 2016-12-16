Анатолий Гагарин: К контролю за расселением жильцов ветхо-аварийного фонда в Челябинской области нужно подключать общественные организации

Комментарий дня

Фото с сайта sroportal.ru

К контролю за расселением жильцов ветхо-аварийного фонда в Челябинской области нужно подключать общественные организации. Так считает руководитель филиала Фонда развития гражданского общества в Уральском федеральном округе Анатолий Гагарин. Эксперт прокомментировал поручение губернатора Бориса Дубровского в установленный срок завершить региональную программу по переселению из аварийного жилфонда. По ней до 1 сентября 2017 года из старых квартир переедут свыше 12 тыс. человек. В реализации этого проекта есть проблема, связанная со сносом уже расселенных зданий В некоторых городах и районах даже нет программ, по которым должна идти эта работа. По словам Анатолия Гагарина, чтобы ускорить решение вопроса, необходимо привлекать общественников.

Анатолий Гагарин, руководитель филиала Фонда развития гражданского общества в Уральском федеральном округе:

«Эта программа является одной из ключевых в большом проекте, связанном с реализацией майских указов президента, и вопрос об аварийном жилье является одним из важных социальных факторов оценки в том числе работы регионального правительства и губернатора. Мы понимаем, что оценка социального самочувствия населения региона тоже зависит от решения этих вопросов. Поскольку, видимо, некоторые участники не до конца понимают важность этого момента, губернатор был вынужден именно так обратить внимание на исполнение этого поручения, причем поручения президента. Поэтому, конечно, сейчас тот контроль, который, видимо, установит губернатор, позволит быстро реагировать на какие-то сбои. И я думаю, что к этому должны подключиться и СМИ, и общественные организации, представляющие гражданское общество. Потому что это задача, которую нужно решать комплексно с участием всех. Поэтому контроль за деятельностью муниципальных образований в этой части - это, мне кажется, одно из направлений работы общественных организаций».

Челябинская область при финансовой поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ реализует программу по переселению с 2008 года. До 2012-го новое жилье получили свыше 13 тыс. южноуральцев.

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