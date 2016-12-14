Анатолий Гагарин: Планируя экономический рост, власти должны учитывать инициативы предпринимательского сообщества

Комментарий дня

Фото с сайта ГТРК "Бурятия"

Планируя экономический рост, власти должны учитывать инициативы предпринимательского сообщества. Так прокомментировал один из тезисов выступления губернатора Бориса Дубровского на заседании ЗВУ руководитель филиала Фонда развития гражданского общества в Уральском федеральном округе Анатолий Гагарин. Глава региона обратился к активу общественного движения «За возрождение Урала» во вторник, 13 декабря. «Искренне верю и разделяю позицию президента, высказанную им в послании, что пик падения пройден. Экономика страны и регионов постепенно оживает, уже в следующем году рассчитываем создать дальнейшие условия для поступательного экономического роста», - сказал Борис Дубровский. По мнению Анатолия Гагарина, для обеспечения роста нужен комплексный подход с учетом мнения предпринимателей и общественности.

Анатолий Гагарин, руководитель филиала Фонда развития гражданского общества в Уральском федеральном округе:

«В целом, я думаю, что основная, конечно же, надежда и уверенность должна быть проявлена прежде всего в системном подходе в развитии как промышленности, так и агропромышленного комплекса в Челябинской области. При этом, мне кажется, надо, безусловно, опираться на поддержку инициативы, инициативы как предпринимательского сообщества, так и гражданского общества. Потому что многие предложения поступают именно из этих сфер, и мы понимаем, что в этих сферах большое количество активных людей с активной позицией. Поэтому я думаю, что это очень важный момент и важный компонент, который должен быть учтен и поддержан. Конечно, очень важный вопрос связан с управлением всеми этими процессами. И мы видим, что к новому году Челябинская область подходит с очень хорошими результатами. Понятно, что традиционная отрасль для Челябинской области — это промышленность, и здесь сделано довольно много. И мы видим, что эти успехи замечены на высоком уровне, и визит президента как раз это показывает».

Все выпуски программы »