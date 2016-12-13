Сергей Зырянов: Отношения между конфессиями в Челябинской области требуют постоянного пригляда и «причесывания»

Комментарий дня

Фото с сайта www.nowosib.com

Отношения между конфессиями в Челябинской области требуют постоянного пригляда и «причесывания». О необходимости деликатного, но непрерывного контроля межконфессиональной обстановки заявил директор челябинского филиала Президентской академии Сергей Зырянов, комментируя встречу губернатора Бориса Дубровского с верховным муфтием страны Талгатом Таджуддином. В конце прошлой недели глава региона заручился поддержкой лидера российских мусульман в проведении на Южном Урале конференции «Расулевские чтения» летом 2017 года. По словам Зырянова, на межконфессиональную обстановку в Челябинской области влияют несколько факторов. Во-первых, это исторически сложившаяся многонациональность региона. Во-вторых, деятельность деструктивных течений, которые заинтересованы в нарушении мира и согласия между последователями различных учений.

Сергей Зырянов, директор челябинского филиала РАНХиГС при президенте РФ:

«Некоторое время тому назад проводилось заседание Совета безопасности по межконфессиональным отношениям. И на этом совете было отмечено, что Челябинская и Тюменская области относятся к регионам, где повышена конфликтность в межконфессиональных отношениях, и властям было рекомендовано больше внимания обращать на регулирование вопросов, связанных с взаимодействием представителей различных конфессий. Я думаю, что встречи губернатора нашей области с руководителями конфессий российского уровня и такие рабочие встречи на региональном уровне являются частью плана по реализации установки, данной на заседании Совета безопасности. Проблема сложная. Она у нас выглядит, конечно, не так остро, как в Европе в связи с большим наплывом мигрантов, но все равно она требует постоянного пригляда по, скажем так, «причесыванию» этих отношений, приведению их в порядок».

Два года назад челябинский филиал Президентской академии провел социологическое исследование, которое помогло выявить процент южноуральцев, принимавших то или иное участие в конфликтах на межнациональной и межрелигиозной почве, либо наблюдавших подобные столкновения. Оказалось, что таких жителей в Челябинской области от 3 до 5% в зависимости от территории. Эти показатели нельзя назвать угрожающими, однако даже так называемый бытовой национализм в сложной этноконфессиональной структуре Южного Урала требует пристального внимания со стороны властей, отметил Сергей Зырянов.

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