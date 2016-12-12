Сергей Лихачев: Проблема челябинской свалки не уникальна, но решать ее нужно как можно скорее

Комментарий дня

Фото с сайта tverweek.com

Проблема челябинской свалки не уникальна, но решать ее нужно как можно скорее. Угрожающие по своим масштабам площадки складирования мусора есть у границ каждого российского миллионника, отметил декан факультета экологии Челябинского государственного университета Сергей Лихачев. Южноуральскую столицу нельзя назвать самой «горячей» точкой и в пределах региона - требующие решения «мусорные» проблемы есть везде, заявил эксперт, комментируя инициативу губернатора Бориса Дубровского не откладывать на 2019 год ввод областных схем обращения с отходами.

Сергей Лихачев, декан факультета экологии Челябинского государственного университета:

«Я считаю, что политика, которую сейчас очень осторожно проводит губернатор, она имеет под собой основу. Потому что в области есть проблемы, которые надо решать, а уж по ТБО - это уж точно абсолютно. Это уже делается, кстати, в области частными предпринимателями - и сортировать, и складировать, обрабатывать и перерабатывать. Любой большой город возьмите - эта проблема есть. Челябинск не является регионом выпадающим, крайним вариантом. Ни в коей мере. Челябинск является обычным миллионником, в каждом миллионнике есть эти проблемы. Я только вернулся из Омска - там такая же проблема. Это как бы историческая проблема, которую надо решать, и это не так просто. Это очень большие капиталовложения, но их надо делать. Это проблема, которая стоит, ее никто не замалчивает. Попытки есть, предложения есть, как ее решать».

Губернатор Борис Дубровский выступил с инициативой предоставить право субъектам федерации самостоятельно определять сроки перехода к новой системе. На федеральном уровне предложили провести конкурсы по отбору подрядчиков на работу с ТБО в 2019 году. Однако некоторые субъекты, в том числе Челябинская область, уже разработали и утвердили территориальную схему обращения с отходами. Южный Урал разделили на шесть кластеров. В каждом из них по конкурсу определят оператора, который займется сбором, транспортировкой, утилизацией, обезвреживанием и захоронением мусора. На эти услуги будет сформирован единый тариф, уточняют в минэкологии.

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