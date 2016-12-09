Анатолий Гагарин: Чиновников нужно «напрячь», чтобы они реагировали на инициативы предпринимателей

Комментарий дня

Фото с сайта old.tpp-inform.ru

Чиновников нужно «напрячь», чтобы они реагировали на инициативы предпринимателей. Об этом заявил руководитель филиала Фонда развития гражданского общества в Уральском федеральном округе Анатолий Гагарин, комментируя поручение губернатора Бориса Дубровского. 7 декабря глава региона потребовал за год вывести область в десятку рейтинга инвестпривлекательности. Для этого нужно преодолеть 12-15 позиций. Дубровский подчеркнул, что чиновники должны нести за эту работу персональную ответственность. Улучшение каждого из показателей рейтинга будут курировать специалисты из семи рабочих групп под руководством вице-губернаторов и министров.

Анатолий Гагарин, руководитель филиала Фонда развития гражданского общества в Уральском федеральном округе:

«Как мы помним, в самом начале года внедрены были некоторые инвестиционные площадки, связанные с разработкой муниципального инвестиционного стандарта. Затем губернатор уже неоднократно выступал по поводу создания хорошего климата для развития малого и среднего бизнеса. Но, поскольку мы видим, что результаты пока не достигнуты, он поставил вопрос о персональной ответственности чиновников. Спрашивать будут жестко, потому что в этом смысле Челябинская область не существует в каком-то особом вакууме. Это один из передовых регионов, поэтому то, что удается Тюменской области или Югре, думаю, у Челябинской области тоже должно получиться. Дело остается за тем, чтобы правильно реализовать те возможности, которые сейчас есть, и напрячь, скажем таким прямым словом, чиновников для того, чтобы они соответствовали тем инициативам, которые предлагает предпринимательское сообщество».

Ханты-Мансийскому округу и Тюменской области ранее удалось за год существенно улучшить позиции в рейтинге, поэтому Челябинской области подобный рывок по силам. Инструменты для его совершения понятны и соотносятся с показателями, по которым формируется инвестрейтинг регионов, добавил эксперт. Это простота процедуры регистрации предприятия, степень прозрачности ведения бизнеса, качество и доступность инфраструктуры и эффективность поддержки малого и среднего бизнеса.

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