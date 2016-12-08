Сергей Лихачев: В вопросах экологии нужно быть хозяевами своей области, а не зависеть от мнения федеральных ведомств

Комментарий дня

Фото с сайта МО "Кировск"

В вопросах экологии нужно быть хозяевами своей области, а не зависеть от мнения федеральных ведомств. Так инициативу губернатора Бориса Дубровского о передаче управления экологическими рисками региональным властям прокомментировал декан факультета экологии Челябинского госуниверситета Сергей Лихачев.

Глава региона озвучил предложение в ноябре на заседании рабочей группы Госсовета по подготовке доклада «Об экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений». Эту инициативу Бориса Дубровского во время визита на Южный Урал 5 декабря поддержал президент Владимир Путин. По словам губернатора, это - наиболее важный итог визита главы государства. Из-за промышленной специфики Челябинская область и раньше имела полномочия по контролю экологических рисков, отметил эксперт. Однако значительную часть необходимой работы ведут федеральные Росприрод- и Роспотребнадзор, которые все-таки не досконально знают ситуацию в регионе, считает Сергей Лихачев.

Сергей Лихачев, декан факультета экологии Челябинского государственного университета:

«У нас во всяком случае, регион постоянно отвечал за это. Их у нас достаточно много, этих экологических рисков. Ну, и металлургическое производство — понятно, и карьеры, и, конечно же, все наши атомные производства. На уровне правительства этот вопрос не был решен. Я думаю, что Борис Александрович правильно выступил с этой инициативой на уровне президента. Местным органом это все виднее, понимаете. И потом, здесь сразу вырастает роль общественности. Нам все равно виднее, чем из Москвы, какие проблемы здесь существуют».

Задача минимизировать риски для окружающей среды выполнима и со стороны промышленных предприятий, если есть воля, желание и ответственность собственников, подчеркнул ранее губернатор Борис Дубровский. Примером такого подхода глава региона назвал металлургический завод «Этерно», на котором побывал президент.

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