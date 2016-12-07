Сергей Зырянов: Итальянские технологии помогут Челябинской области наладить выпуск востребованной во всем мире продукции

Комментарий дня

Фото с сайта gubernator74.ru

Итальянские технологии помогут Челябинской области наладить выпуск востребованной во всем мире продукции. Но для ее вывода на зарубежные рынки региону нужны дополнительные конкурентные преимущества. Такое мнение высказал директор филиала Президентской академии Сергей Зырянов, комментируя старт в Челябинске II Российско-итальянского форума сотрудничества. Переговоры между представителями власти и бизнеса начались во вторник, 6 декабря. Открыл многостороннюю встречу губернатор Борис Дубровский. «Италия была и остается одним из наиболее значимых и эффективных зарубежных партнеров нашего региона. В Челябинской области немало успешных совместных начинаний. Но еще важнее перспективы нашего партнерства в самых разных отраслях: от металлургии, машиностроения, химической промышленности до строительной отрасли и сельского хозяйства», - заявил глава региона во вступительной речи. По словам Сергея Зырянова, европейские партнеры смогут сыграть важную роль в развитии импортозамещающих производств в Челябинской области. Речь идет о поставках и монтаже качественного оборудования.

Сергей Зырянов, директор челябинского филиала РАНХиГС при президенте РФ:

«Технологии помогут производить качественный продукт. Но никто нас за рубежом с этим качественным продуктом не ждет. Поэтому нужно какие-то конкурентные преимущества обязательно выявить в этом новом продукте, который появляется в результате импортозамещающего производства. Скажем, более дешевая рабочая сила, чем в европейских странах - это одно из конкурентных преимуществ. Сейчас в России рабочая сила, в валютных оценках, с точки зрения доллара и евро, конечно, подешевела. И это может быть нашим конкурентным преимуществом».

Помимо дешевой рабочей силы, в Челябинской области есть целый ряд инструментов для привлечения и удержания иностранных инвесторов. Это, в частности, предоставление налоговых льгот. Такие послабления действуют в индустриальном парке «Станкомаш», резидентом которого является российско-итальянская компания «КОНАР-Чимолаи».

Все выпуски программы »