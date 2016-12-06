Анатолий Гагарин: Визит Путина на завод «Этерно» придаст новый импульс развитию промышленности Челябинской области

Комментарий дня

Фото с сайта kremlin.ru



Визит Путина на завод «Этерно» придаст новый импульс развитию промышленности Челябинской области. Такое мнение после запуска с участием президента производства разрезного тройника высказал руководитель филиала Фонда развития гражданского общества в Уральском федеральном округе Анатолий Гагарин.

Владимир Путин в понедельник, 5 декабря, осмотрел завод, а потом вместе с главой "Роснано" Анатолием Чубайсом нажатием на кнопку дал старт производству тройника. Изготовление детали началось в тот же момент. Анатолий Гагарин считает, что внимание федерального центра к подобным проектам на Южном Урале поможет их реализаторам получить еще большую поддержку. А областные власти также будут этому способствовать.

Анатолий Гагарин, руководитель филиала Фонда развития гражданского общества в Уральском федеральном округе:

«Завод действительно очень интересный, высокотехнологичный и современный. Я сам был на этом заводе, был в этом цехе, все это производит очень сильное впечатление. Это, действительно, технологии будущего. Там все автоматизировано, все очень красиво, все очень впечатляет. Это, конечно, такой завод, который действительно можно показать. Если серьезно говорить, насколько он эффективен, мы можем привести одну цифру. ЧТПЗ вложили в оборудование этого завода 2 млрд долларов. Сейчас, насколько я знаю, продукция этого завода пользуется большим спросом, они получили большое количество заказов. Сейчас для нашей промышленности, которая переходит на рельсы импортозамещения, на современные технологии, в том числе и нанотехнологии, такой пример является очень хорошим показателем. Отрадно, что Челябинская область является таким регионом, в котором такие отрасли промышленности получают развитие, поддержку».

"Этерно" - совместный проект ЧТПЗ и "Роснано". Продукция завода – штампосварные детали трубопроводов, в том числе отводы для поворота труб в нужном направлении и тройники для сооружения ответвлений.

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