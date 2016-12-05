Сергей Зырянов: Проекты ГЧП в сфере транспортного сообщения на Южном Урале - очередной шаг к аналогичному сотрудничеству с бизнесом по всем инфраструктурным вопросам

Комментарий дня

Фото с сайта gubernator74.ru

Проекты ГЧП в сфере транспортного сообщения на Южном Урале - очередной шаг к аналогичному сотрудничеству с бизнесом по всем инфраструктурным вопросам. Так прокомментировал возвращение автобуса Челябинск-Копейск директор филиала Президентской академии Сергей Зырянов. Как сообщалось ранее, автобус вернули по поручению губернатора Бориса Дубровского, при этом бюджет не потратил денег - все взял на себя частный инвестор. Подобные проекты государственно-частного партнерства очень важны в условиях бюджетного дефицита, отметил глава региона. По словам Сергея Зырянова, все проекты ГЧП в первую очередь интересны как долгосрочные.

Сергей Зырянов, директор челябинского филиала РАНХиГС при президенте РФ:

«У нас государственно-частное партнерство более или менее активно, но не так уж масштабно используется в сферах образования, здравоохранения, министерством социальных отношений, то есть есть опыт уже наработанный. Но вот по такой позиции, как развитие инфраструктуры региона - это автомобильные дороги, железнодорожное сообщение - таких проектов у нас пока практически нет. Но они были бы интересны, потому что перспективы развития экономики региона, да и самого региона, зависят от того, насколько развита у нас инфраструктура. Появление автобуса можно уже отчасти считать шагом к инфраструктурным проектам, это же сообщение. Остается только пожелать, чтобы как можно больше представителей бизнеса смотрели в эту сторону и на такую форму сотрудничества с государством».

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