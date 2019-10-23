Znak.com: Следствие рассматривает версию вины «УСТЭК-Челябинск» в коммунальном коллапсе в Ленинском районе

Следователи выясняют причину гидроудара в Ленинском районе, из-за которого без тепла остались 20 тыс. человек.

Авария на сетях произошла 22 октября. В обстоятельствах стали разбираться правоохранительные органы. По озвученной ранее версии, задвижку на магистральном трубопроводе D-700 мм перекрыло неустановленное лицо, которое и стало виновником скачка давления на тепломагистрали ЧТЭЦ-1 — Новороссийская, ЧТЭЦ-1 — КБС.

Следственный комитет в данном случае привлекли, скорее, именно для установления всех обстоятельств, в том числе выявления возможных инсинуаций со стороны «УСТЭК» в надежде избежать ответственности за ЧП, пишет Znak.com. Если виновным в ЧП окажется неизвестный, перекрывший кран, ущерб пострадавшим будет возмещать страховая компания. Это произойдет даже в том случае, если хулигана не найдут. Но если выяснится, что виноваты сами работники «УСТЭК», то платить жильцам придется балансодержателю сетей.

«Перекрыть задвижку не так просто, да и место такое, куда просто проходя мимо не заглянешь, чтобы «похулиганить». Для этого и был привлечен Следственный комитет. Выводы делать рано, но рассматривается и вариант с попыткой теплоснабжающей организации переложить вину в ЧП на действия иных лиц таким вот путем. Ведь если будет доказано, что гидроудар произошел не из-за действий сторонних лиц, а из-за неких испытаний или еще чего-то, проводимых самой компанией, ей придется возмещать ущерб самостоятельно — страховая в этом случае платить откажется. Но, повторюсь, выводы делать пока рано», — цитирует интернет-газета своего осведомленного собеседника.

По данным Znak.com, задвижка находится на трубе в районе перекрестка улицы Гранитной и Копейского шоссе. Это фактически промзона вдоль дороги на Копейск. Задвижка — серый металлический кран — находится в открытом доступе, но без специального инструмента повернуть ее не получится, добавляет издание.

«В версию с перекрытием верится сложно, либо человек, который сделал это, не просто хулиган, проходивший мимо, а лицо, которое заранее готовило преступление, причем это именно преступление. Но почему-то больше верится в халатность со стороны теплоснабжающей организации, не обеспечившей безопасную работу теплосети. Проверяются все версии. Время гидроудара — 02:42 — как раз говорит именно в пользу версии о неких действиях внутри компании: может быть, давление увеличили, проверить что-то хотели, может, еще что», — приводит слова своего источника Znak.com.

В результате коммунального ЧП без отопления и горячей воды остались более 300 многоквартирных и частных домов Ленинского района, в которых живут 20 тыс. человек. Также отключение коснулось около двух десятков школ, детсадов и больниц. Больше всего пострадала пятиэтажка на Гагарина, 37. Там вода после гидроудара лилась с чердака до подвала. Сильно затопило 30 квартир. Промокли потолки, стены, мебель и другие вещи. Люди ждут представителей управляющей компании для составления актов о причиненном ущербе. В страховую компанию весь пакет документов при этом придется нести самим — так сказано в объявлении «УСТЭК».

Фото: Наиль Фаттахов / Znak.com

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