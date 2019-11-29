Жителям Полетаево из-за отсутствия воды приходится топить снег, чтобы умыться

Южноуральцы пожаловались на постоянное отключение воды из-за ветхих труб.

Как рассказала 31tv.ru одна из жительниц Полетаево, практически каждую зиму дома на улице Почтовой остаются без воды. Южноуральцам приходится топить снег или ходить с ведрами к колонке за несколько километров. Проблемы начались после того, как коммуникации, за которые отвечала РЖД, передали местным властям. С тех пор деньги на ремонт ветхих труб не выделяли, отметила женщина.

В администрации Полетаево подтвердили наличие проблем с водоснабжением. «Это текущие аварии, без них никак. Трубам по 80-100 лет, они раньше принадлежали железной дороге, нам достались уже изношенными. Хотим попасть в программу «Чистая вода». Работа ведется, связь с местными жителями держим», — приводит сайт слова представителя администрации.

Фото с сайта pixabay.com

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