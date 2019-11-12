Жители Златоуста пожаловались на бегущую из кранов черную воду

Общественники выявили нарушения качества питьевой воды в Златоусте.

На то, что у них из кранов течет вода почти черного цвета, в организацию «Гражданский патруль» пожаловались златоустовцы, живущие в районе Машзавода. По словам местного координатора движения Андрея Королева, ситуация сохраняется уже не первый месяц.

«В воде невозможно мыться, ею невозможно стирать вещи, техника выходит из строя, не говоря уже о том, что ее нельзя пить. Фактически эта вода не годится даже для того, чтобы мыть ей пол», — прокомментировал он. Власти, по словам активиста, шлют лишь формальные отписки.

Как рассказал руководитель «Гражданского патруля» Ростислав Антонов «Челябинскому эху», с проблемами несоответствия питьевой воды санитарным нормам сталкиваются жители многих регионов. Общественники пытаются влиять на эту ситуацию, уточнил он.

«В городах в центре страны ситуация с водой в принципе нормальная, то есть там держат качество воды под контролем, а вот в региональных центрах, в провинции бывают достаточно серьезные проблемы с очисткой воды. Это характерно не только для Златоуста, такая ситуация во многих регионах, где вода явно не соответствует критериям питьевой. Это не означает, что с этим ничего не нужно делать и нужно махнуть рукой. Нужно приводить все в соответствие, как того требует закон. На этом мы и будем настаивать», — прокомментировал Ростислав Антонов.

«Гражданский патруль» обратился к губернатору Алексею Текслеру с просьбой обратить внимание на проблему и повлиять на власти Златоуста, чтобы в районе заменили сети водоснабжения. Также общественники написали в Роспотребнадзор и прокуратуру Челябинской области жалобы на городскую администрацию и потребовали организовать для жителей проблемных улиц подвоз питьевой воды.

Фото: Гражданский патруль | Челябинск / vk.com

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