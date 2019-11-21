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ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскЖители Миасса с тазиками вышли на улицу, требуя открыть общественную баню
21 ноября 201914:18

Жители Миасса с тазиками вышли на улицу, требуя открыть общественную баню

Миассцы обещают перекрыть дороги, если общественную баню не откроют до конца ноября.

Жители старой части Миасса требуют от мэра города Григория Тонких открыть банный комплекс, который не работает с начала октября. Он находится на улице Ремесленная, 2б. Миассцы вышли к зданию с тазиками в руках и записали видеообращение. Ролик опубликовали в группе «Инцидент Миасс» в соцсети «ВКонтакте».

«Мы жители исторической части Миасса. Нам сделал глава города Григорий Тонких подарок ко Дню пожилого человека — у нас закрыли баню. Мы живем в частном секторе. У нас нет своей бани. У многих в домах нет ни воды, ни газа. Не каждый может это себе позволить. Мы строили когда-то этот город. Мы заслужили, чтобы у нас была вот эта маленькая радость. Мы оказались нерентабельными, баня убыточная. Мы стали никому не нужны», — говорит одна из жительниц Миасса в видео.

На вход в здание повесили плакат со словами «Гриша, не греши и открой баню». Жители Миасса обещают выйти на дороги с тазиками и перекрыть движение, если баня не заработает до конца ноября. Об этом на своей странице в Instagram написала активистка Валентина Комкова.

Банный комплекс закрыли почти два месяца назад. Последний арендатор около года не вносил платежи. С ним расторгли договор. Кроме того, здание находится в аварийном состоянии, требуется ремонт.

Скриншот с сайта vk.com / Инцидент Миасс

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

21.11.2019 г.

Жители Миасса с тазиками вышли на улицу, требуя открыть общественную баню

Жители Миасса с тазиками вышли на улицу, требуя открыть общественную баню

Миассцы обещают перекрыть дороги, если общественную баню не откроют до конца ноября

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