Жители Челябинска оценивают «стоимость жизни» почти в 6,5 млн рублей

Аналитики выяснили, какую сумму челябинцы считают справедливой и достаточной для страхования жизни.

Исследование в российских городах провела компания «Сбербанк страхование жизни». В среднем жители страны оценили «стоимость жизни» в 5,8 млн рублей. Эту сумму посчитали достаточной для поддержания устойчивого уровня благополучия семьи при наступлении страхового случая или по окончании договора.

Самая высокая оценка — у состоятельных мужчин в возрасте до 30 лет, проживающих в Москве, Санкт-Петербурге или Владивостоке. Некоторые опрошенные называли сумму более чем 13 млн рублей. Те, у кого, по их словам, «денег хватает только на питание», оценивали «стоимость жизни» в 2,4 млн. При этом с возрастом размер справедливой страховой суммы снижается, а у мужчин он в среднем на 2 млн больше, чем у женщин.

Челябинск среди 38 городов занял пятое место с оценкой 6,4 млн рублей.

При этом специалисты компании отмечают, что на практике люди страхуются на меньшие суммы, чем считают достаточными. «Мы рассчитываем, что разрыв между оценкой россиянами достойных страховых сумм и теми суммами, на которые они на практике заключают договоры страхования, будет сокращаться по мере роста доходов населения. По последним данным Росстата, реальные зарплаты и реальные доходы населения медленно, но увеличиваются», — отметил заместитель гендиректора «Сбербанк страхование жизни» Виктор Дубровин.

Фото с сайта pixabay.com

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