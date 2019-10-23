Жители Челябинска оценивают «стоимость жизни» почти в 6,5 млн рублей

Лента новостей
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Znak.com: Следствие рассматривает версию вины «УСТЭК-Челябинск» в коммунальном коллапсе в Ленинском районе23.10 16:38
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Школы в малых городах и селах Челябинской области планируют превратить в местные точки роста23.10 16:30
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Аффилированную с Борисом Дубровским фирму оштрафовали на 9,5 млн рублей за сговор на торгах по замене лифтов23.10 15:39
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Часть здания Теплотехнического института в Челябинске выставили на продажу23.10 15:08
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Игорь Трунов: уголовное дело Бориса Дубровского не прекратили — его переквалифицируют23.10 14:45