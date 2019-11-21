Житель военного городка из Чебаркуля рассказал, как выживает с тремя детьми в холодной квартире

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Росатом построит на Южном Урале комплекс по обращению с отработавшим ядерным топливом21.11 18:28
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Житель военного городка из Чебаркуля рассказал, как выживает с тремя детьми в холодной квартире21.11 18:20
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Блогер из Великобритании в своем топ-5 худших городов России четырежды упомянул Челябинск21.11 18:13
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В Копейске прохожие растащили алкоголь, который выбросили из магазина «Красное&Белое»21.11 18:06
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В Челябинске планируют построить современный дом-интернат для престарелых21.11 17:45