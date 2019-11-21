Житель военного городка из Чебаркуля рассказал, как выживает с тремя детьми в холодной квартире

В военном городке Чебаркуля 14 домов остаются без отопления и горячей воды.

В редакцию «Челябинского эха» позвонил житель городка Данил. Он рассказал, что температура в квартире после коммунальной аварии опустилась до 13-14 градусов. Мужчина вынужден был купить электрический обогреватель почти на 2 тыс. рублей. С ним температура поднялась, но не выше 20 градусов. Мужчина с женой и тремя детьми, младшему из которых полгода, пятый день ночуют в одной комнате. Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС обходят квартиры и передают нуждающимся тепловые вентиляторы и конвекторы. По словам Данила, к нему с обогревателем никто не приходил.

— По поводу МЧС: никто нам обогреватели не приносил, я сам ездил и покупал в квартиру обогреватель, он мне обошелся около 2 тыс. рублей. И вопрос в том, что раздадут они эти обогреватели, а кто нам компенсирует плату за электроэнергию, которую мы затратили на обогрев своего помещения. Мы живем в трехкомнатной квартире, но ночевали все в одной комнате.

— Вы сказали, что к вам никто не приходил за эти дни из МЧС, но у вас всегда кто-то дома находился?

— Да, жена. У меня ребенку шесть месяцев. Воды нет горячей, я не знаю, где мне ребенка помыть. Как-то выживаем, можно так сказать. Вчера за вечер пять ведер нагрели.

Отопление в военном городке Чебаркуля отключили в воскресенье из-за коммунальной аварии. МЧС ввело режим повышенной готовности. В четверг, 21 ноября, туда выезжал губернатор Алексей Текслер.

В настоящий момент без отопления остаются 14 домов, в которых проживают почти 1 тыс. 700 человек. Принято решение развернуть пункты временного размещения, если будет потребность в них. Из резерва областного правительства и минобороны выделили дополнительные тепловые пушки. Сейчас все подвалы домов отогреваются, рассказал Алексей Текслер.

Фото с сайта gubernator74.ru

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