Житель Троицка Пельмень снова сменил имя, чтобы не идти в армию

Южноуралец, назвавший себя Пельменем Кондольским, взял новое имя.

Теперь 19-летнего Романа Грошева зовут Билет Призыва нет. Такие личные данные внесли в его новый паспорт. Об этом он сам сообщил в соцсетях.

«Армия оказалась ближе, чем мне казалось, поэтому я решил взять имя-оберег от нее. Теперь меня зовут Билет Призыва нет», — написал молодой человек.

Роман Грошев ранее менял имя в паспорте на Пельмень Марсельевич Кондольский. Это он сделал весной 2019 года ради победы в конкурсе. Одна из продовольственных компаний пообещала подарить 200 кг пельменей тому, кто поменяет персональные данные в документах, включая ИНН и водительское удостоверение.

Что касается новых изменений в документах, то позиция пользователей соцсетей, выраженная в комментариях под публикацией троичанина, неоднозначна. Кто-то считает парня находчивым, пишет, что он «красавчик», поступил «круто» и «нестандартно». А некоторые сомневаются в адекватности молодого человека. «Имя и фамилию поменял, а голову поменять совсем забыл», — отметил один из комментаторов.

Фото: Пельмень Кондольский / vk.com

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