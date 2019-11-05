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ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскЖитель пострадавшего от взрыва дома в Магнитогорске отсудил компенсацию у областного правительства
05 ноября 201916:13

Житель пострадавшего от взрыва дома в Магнитогорске отсудил компенсацию у областного правительства

Суд частично удовлетворил иск жителя Магнитогорска, у которого погибли родители при обрушении дома на Карла Маркса, 164.

Иск Виктор Анашкевич подал к министерству соцотношений региона, его заслушали в Центральном райсуде Челябинска. В доме на Карла Маркса, 164 он проживал с родителями — они погибли в результате взрыва 31 декабря 2018 года. Виктор Анашкевич требовал признать себя пострадавшим из-за ЧС и добивался выплаты единовременной материальной и финансовой помощи в размере 500 тыс. рублей. Ранее ему не удалось доказать чиновникам, что он постоянно жил с родителями.

Поскольку Виктор Анашкевич не был прописан в квартире, суд отказал ему в компенсации за утерю жилья. Остальные средства общей суммой 110 тыс. рублей ему постановили выплатить. Это решение истец может обжаловать в течение месяца.

Фото с сайта gubernator74.ru

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

05.11.2019 г.

Житель пострадавшего от взрыва дома в Магнитогорске отсудил компенсацию у областного правительства

Житель пострадавшего от взрыва дома в Магнитогорске отсудил компенсацию у областного правительства

Суд частично удовлетворил иск жителя Магнитогорска, у которого погибли родители при обрушении дома на Карла Маркса, 164

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