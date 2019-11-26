Житель Озерска во время слежки за бывшей женой напал с ножом на полицейских

На южноуральца завели уголовное дело за применение насилия к сотрудникам полиции.

Все произошло вечером в понедельник, 25 ноября. Пьяный местный житель следил за своей бывшей женой, которая понесла заявление в полицию после угроз расправы с его стороны. Пока мужчина ждал ее на улице, его схватили правоохранители. При задержании он оказал сопротивление — нанес нескольким полицейским касательные ранения ножом.

На местного жителя завели уголовное дело о применении насилия в отношении представителей власти. Сейчас решается вопрос о заключении мужчины под стражу и предъявлении ему обвинения, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

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