Житель Челябинской области купил через интернет несуществующую красную икру за 100 тыс. рублей

Полицейские в Трехгорном расследуют уголовное дело по факту мошенничества.

В дежурную часть Трехгорного обратился местный житель, который сообщил, что его обманули интернет-мошенники. Мужчина нашел на одном из сайтов объявление о продаже красной икры. Он связался с продавцом и договорился об условиях сделки — решил приобрести 50 кг продукта за 100 тыс. 500 рублей. Покупатель перевел данную сумму на банковскую карту. После этого дозвониться по указанному в объявлении номеру южноуралец уже не мог — абонент оказался недоступен.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве. Идет поиск получателя денег, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Фото с сайта pixabay.com

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