Жильцы домов на Братьев Кашириных выступили против появления 25-этажной «свечки» в маленьком дворе

Публичные слушания по проекту дома в районе перекрестка Братьев Кашириных — Ворошилова закончились скандалом.

Во дворе дома № 100 по Братьев Кашириных планируют построить 25-этажное здание с апартаментами гостиничного типа. Небольшая по площади территория является придомовой для четырех строений. Как рассказал «Челябинскому эху» один из участников слушаний по проекту, депутат Центрального райсовета Роман Никитин, там уже наблюдается дефицит парковок, детских площадок, нехватка мест в детсадах и школах. Несмотря на это, данный участок уже неоднократно собирались уплотнять.

«На данном месте и раньше собирались строить дом, но несколько раз на публичных слушаниях удавалось это отменить. Там нарушены нормативы: не хватает детских площадок, парковки в катастрофическом дефиците. Жители соседнего дома обеспокоены, что у них нет пожарного проезда. Все настолько сырое, настолько глупо сделано, но самое удивительное, что проект поддерживает вице-мэр по градостроительству Владимир Шамне», — прокомментировал Роман Никитин.

На публичных слушаниях местные жители потребовали изменить проект межевания. Они аргументировали свою позицию тем, что возведение многоэтажки увеличит и без того превышенную плотность застройки. Роман Никитин добавил, что пространство, которое предполагается использовать под парковки, не находится рядом с объектом, и там ставят машины жильцы других домов микрорайона.

Местные жители потребовали от вице-мэра по градостроительству Владимира Шамне снизить этажность объекта и вернуть территорию в общественное пользование. С публичных слушаний проект направили на комиссию гордумы. Как отметил Роман Никитин, это формальная процедура, после которой 25-этажная башня посреди небольшого двора будет согласована. Однако жильцы окрестных домов будут продолжать бороться за свое пространство, заявил депутат.

Фото с сайта pixabay.com

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