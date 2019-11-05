Заплатили или нет? Фестиваль «Ариэль-Фест 2019» поссорил известных челябинских музыкантов

Музыкант и продюсер Гарри Ананасов заявил, что не получил денег за организацию фестиваля «Ариэль-Фест 2019».

В понедельник, 4 ноября, Гарри Ананасов опубликовал на своей странице в Facebook открытое письмо руководителю ВИА «Ариэль» Ростиславу Геппу. По словам продюсера, его команда год участвовала в организации фестиваля и по условиям договора должна была получить 200 тыс. рублей. Ростислав Гепп после мероприятия пообещал перевести оргкомитету деньги, написал Гарри Ананасов. Однако, как рассказал музыкант, через четыре месяца ему сообщили, что «продюсерский центр не выполнил ни одного из пунктов договора», вознаграждения не будет.

«Мы на берегу проговорили все условия. Я сразу сказал, что я человек занятой, шоу-бизнесом больше не занимаюсь, но меня попросили со словами «на тебя, Гарик, уповаем». Мы подписали товарищеский договор. Нам обещали конкретную сумму вознаграждения за год работы. После фестиваля заслуженный артист перестал брать трубки, отвечать на смс-сообщения. Все обещания были аннулированы, договор был разорван. Я не рассчитываю получить эти деньги. Это уже для меня проклятые деньги. Пусть людям, которым ближе к 70-ти, они принесут здоровье, радость и счастье. Единственный вопрос я хотел бы адресовать ансамблю: «Почему вы рассматриваете это мероприятие как возможность нажиться на чужом таланте?». Потому что ваш талант уже давно в прошлом», — прокомментировал Гарри Ананасов.

Ростислав Гепп утверждает, что продюсеру до фестиваля перечислили около 200 тыс. рублей. По его словам, все работы оплачивались с некоммерческого счета группы, на который отправляли деньги спонсоры.

«Если бы не благотворители, то фестиваля не было бы», — подчеркнул Ростислав Гепп. Бюджетные средства поступили после завершения фестиваля, добавил он. По словам руководителя ансамбля, Гарри Ананасов должен был также получить половину прибыли, но от мероприятия были только убытки.

«Деньги были выплачены. Гарри Ананасов думает, что ему мало. Как мне объяснили, он всегда так считает. Он получил деньги, чтобы расплатиться с ведущими, режиссером. Как оказалось, деньги он получил, но им не заплатил. У нас был договор, что прибыль от фестиваля поделим пополам между «Ариэлем» и Ананасовым. Прибыли от фестиваля нет, одни убытки. Бюджетными деньгами не покрыли даже и расходов на фестиваль, где-то 300 тыс. мы истратили со счета некоммерческого партнерства. Гарик об этом знал прекрасно. То, что он хочет получить… Он очень любит деньги. Деньги надо не получать, а зарабатывать», — констатировал Ростислав Гепп.

В минкульте области отказались комментировать ситуацию, сказав, что деньги на фестиваль были перечислены. «Пусть в ситуации разбираются правоохранительные органы», — отметили в пресс-службе ведомства. Фестиваль «Ариэль-Фест 2019» прошел с 5 по 7 июля на озере Увильды.

Фото: Анастасия Гепп / «АРИЭЛЬ - ФЕСТ 2019», arielfest.ru

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