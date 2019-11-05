Зампредседателя Челябинского областного суда стала Светлана Шигапова

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении заместителя председателя Челябинского областного суда.

На должность зампредседателя областного суда назначили Светлану Шигапову. Соответствующий указ опубликовали в понедельник, 4 ноября, на официальном портале правовой информации.

В августе 2019 года Светлану Шигапову рекомендовала на эту должность Высшая квалификационная коллегия судей. Она была единственным кандидатом. Светлана Шигапова работала судьей по административным делам в областном суде с 2011 года.

Фото с сайта www.chel-oblsud.ru

Если у вас есть дополнительная информация к данному сообщению, присылайте ее в редакцию «Челябинского эха». Ждем подробностей, фото- и видеоматериалов. Отправляйте их на электронную почту radio@echochel.ru, в группу во «ВКонтакте», на страницу в Facebook, в Viber — 8-922-755-999-5. Телефон редакции 269-97-76.