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ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскЗампредседателя Челябинского областного суда стала Светлана Шигапова
05 ноября 201912:46

Зампредседателя Челябинского областного суда стала Светлана Шигапова

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении заместителя председателя Челябинского областного суда.

На должность зампредседателя областного суда назначили Светлану Шигапову. Соответствующий указ опубликовали в понедельник, 4 ноября, на официальном портале правовой информации.

В августе 2019 года Светлану Шигапову рекомендовала на эту должность Высшая квалификационная коллегия судей. Она была единственным кандидатом. Светлана Шигапова работала судьей по административным делам в областном суде с 2011 года.

Фото с сайта www.chel-oblsud.ru

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

05.11.2019 г.

Зампредседателя Челябинского областного суда стала Светлана Шигапова

Зампредседателя Челябинского областного суда стала Светлана Шигапова

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении заместителя председателя Челябинского областного суда

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