Закрашенное рекламщиками граффити в центре Челябинска отмыли за несколько часов

Челябинским художникам удалось спасти от серой краски рисунок на торце жилого дома.

Изображение восстанавливали активисты Graffiti Russia. Челябинский координатор движения Дмитрий Кольцо рассказал, что при этом они использовали моющий аппарат высокого давления. На работу ушло несколько часов.

Граффити удалось спасти, однако от воздействия серой краски оно значительно потускнело. Его придется воссоздавать фактически с нуля, отметил Дмитрий Кольцо.

Изображение девушки с караваем на торце дома по улице Труда, 161, попытались уничтожить 15 ноября. Рекламное агентство METRO планировало разместить там баннер. Художники подали на фирму в суд.

Фото: Ксения Дурманова / facebook.com

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