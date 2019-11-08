Задержанный на митинге челябинец пожаловался в ЕСПЧ на пытки со стороны полицейских

Челябинец обратился в Европейский суд по правам человека из-за того, что сотрудники полиции сломали ему палец.

Заявление написал Виталий Лобода. 5 мая 2018 года мужчина участвовал в несанкционированной акции «Он нам не царь». В ходе митинга его задержали сотрудники полиции. Впоследствии, уже в райотделе, правоохранители ему угрожали, а один из них намеренно сломал ему палец, рассказал активист «Челябинскому эху».

«Я был задержан на митинге, попал в отдел полиции, там полицейские обращались со всеми задержанными как со свиньями, с животными какими-то. Мне не понравилось такое отношение правоохранительных органов и я решил снимать все на телефон. После чего проводивший опрос сотрудник встал со стула и направился ко мне агрессивно. Я успел его заснять и спрятать телефон в карман. Однако сотрудник схватил меня за руку и другой рукой взял меня за мизинец и повернул его на излом. Я испытал шок, боль, сразу вызвал скорую помощь, она туда же, на Монакова в отдел полиции приехала», — прокомментировал Виталий Лобода.

Следственные органы, по словам пострадавшего, трижды отказывали в возбуждении уголовного дела. Тогда он написал обращение в Европейский суд по правам человека. Интересы оппозиционера представляет адвокат Андрей Лепехин. Он пояснил, что суть жалобы — в отсутствии реакции на произошедшее со стороны властей.

«Никакого эффективного расследования власти не проводили. Была доследственная проверка, но уголовное дело не возбудили, была уничтожена видеозапись из отдела полиции, поскольку следователи вовремя ее не запросили. По этому поводу и обратились в ЕСПЧ, что не было проведено расследования того, что ему в отделе полиции сотрудники сломали палец», — отметил Андрей Лепехин.

Как уточнил адвокат, ЕСПЧ еще не принял к производству обращение активиста. Тем не менее он и его подзащитный надеются получить компенсацию за проявление полицейского произвола.

В ходе силового разгона протестной акции «Он нам не царь» против переизбрания Владимира Путина на пост президента были задержаны более 150 челябинцев. При этом активно действовали сотрудники в штатском. Нескольких человек, включая координатора акции Бориса Золотаревского, арестовали или оштрафовали.

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