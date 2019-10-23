Заборы, деревья, очистка тротуаров, дополнительные деньги

Гость программы «Разбор полетов» в среду, 23 октября, на «Челябинском эхе» и 31 канале — глава Центрального района Виктор Ереклинцев.
Фото с сайта cheladmin.ru
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23.10.2019 г.
Гость программы «Разбор полетов» — глава Центрального района Виктор Ереклинцев