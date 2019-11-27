Заболеваемость ОРВИ среди южноуральских школьников достигла уровня эпидпорога

На Южном Урале растет количество заболевших ОРВИ.

В настоящее время в Челябинской области ситуация по заболеваемости острыми респираторными инфекциями оценивается как неэпидемическая. На прошлой неделе в регионе зарегистрировали около 22 тыс. случаев ОРВИ. Это на 8,3% выше показателя предыдущей недели.

«Уровень заболеваемости ниже порога на 6% по всем возрастным группам, кроме детей от 7 до 14 лет. Заболеваемость данной группы соответствует уровню эпидпорога», — сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Южноуральцам советуют соблюдать меры личной профилактики, регулярно проводить в помещениях влажную уборку. Также специалисты просят родителей не отправлять заболевших детей в школы и детские сады.

Фото с сайта pixabay.com

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