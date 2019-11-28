За пост главного архитектора Челябинска будут бороться 16 кандидатов из четырех городов

В Челябинске завершился прием заявок на конкурс на должность главного архитектора.

Всего документы на включение в кадровый резерв подали 16 человек. Подавляющее большинство — жители Челябинска, среди них лидер движения «Челябинский урбанист» Лев Владов. Три человека являются жителями Екатеринбурга, также на конкурс заявился один представитель Озерска и один специалист из Санкт-Петербурга, сообщил в своем телеграм-канале пресс-секретарь мэрии Владимир Сафонов.

В пятницу, 29 ноября, состоится заседание конкурсной комиссии под руководством главы Союза архитекторов России Николая Шумакова. Эксперты проверят соответствие кандидатов квалификационным требованиям и изучат их портфолио, после чего оформят список допущенных к очному собеседованию. Ранее сообщалось, что оно состоится 3 декабря.

Фото с сайта www.facebook.com/dumachel

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