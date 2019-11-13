Южноуральским автомобилистам рекомендуют отказаться от поездок из-за гололедицы

Южноуральцев предупредили о сильной гололедице.

На дорогах области в ночь на четверг, 14 ноября, и днем в области ожидается гололедица, в горах сильная, сообщили в пресс-службе управления федеральных дорог «Южный Урал». Жителям рекомендуют отказаться от использования личного транспорта.

Если же поездка необходима, водителям советуют быть очень осторожными и внимательными, соблюдать дистанцию и не совершать резких маневров. Также южноуральцев попросили не мешать работе спецтехники, которая очищает дороги.

Фото с сайта pixabay.com

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