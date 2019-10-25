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ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскЮжноуральские полицейские получили более ста автомобилей Skoda Octavia
25 октября 201917:18

Южноуральские полицейские получили более ста автомобилей Skoda Octavia

Полицейским передали ключи и паспорта от 149 служебных автомобилей.

Церемония передачи ключей прошла в пятницу, 25 октября, на площади Революции. 132 машины Skoda Octavia получили сотрудники Госавтоинспекции, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Все автомобили оборудованы сигнально-громкоговорящими устройствами и рациями.

На церемонии начальник областного управления МВД Андрей Сергеев озвучил задачи, стоящие перед полицейскими. Врио главы Челябинска Наталья Котова поблагодарила сотрудников органов за службу. Завершилось мероприятие торжественным маршем. Новые служебные автомобили проехали по площади и направились на службу в подразделения органов МВД.

Стоимость одного автомобиля Skoda Octavia составляет свыше 1 млн рублей. Служебный транспорт область получила в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Фото с сайта 74.мвд.рф

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

25.10.2019 г.

Южноуральские полицейские получили более ста автомобилей Skoda Octavia

Южноуральские полицейские получили более ста автомобилей Skoda Octavia

Полицейским передали ключи и паспорта от 149 служебных автомобилей

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