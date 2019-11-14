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ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскЮжноуралец получил условный срок за продажу телефонных номеров
14 ноября 201917:00

Южноуралец получил условный срок за продажу телефонных номеров

Суд признал мужчину виновным в незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую тайну.

Житель Копейска подкупал сотрудников сотовых компаний, чтобы получить данные о номерах телефонов абонентов. Затем мужчина перепродавал эти сведения покупателям, которых находил в мессенджерах, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Суд приговорил южноуральца к двум годам лишения свободы условно.

Фото с сайта pixabay.com

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

14.11.2019 г.

Южноуралец получил условный срок за продажу телефонных номеров

Южноуралец получил условный срок за продажу телефонных номеров

Суд признал мужчину виновным в незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую тайну

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