Южноуралец получил условный срок за продажу телефонных номеров

Суд признал мужчину виновным в незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую тайну.

Житель Копейска подкупал сотрудников сотовых компаний, чтобы получить данные о номерах телефонов абонентов. Затем мужчина перепродавал эти сведения покупателям, которых находил в мессенджерах, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Суд приговорил южноуральца к двум годам лишения свободы условно.

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