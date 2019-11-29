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«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскЮжноуральцы задолжали регоператору треть миллиарда рублей за вывоз мусора
29 ноября 201913:09

Южноуральцы задолжали регоператору треть миллиарда рублей за вывоз мусора

Долги потребителей Челябинска и Магнитогорска за вывоз отходов превысили 300 млн рублей.

Задолженность подсчитали в компании «Центр коммунального сервиса». Организация занимается обращением с отходами в Челябинском, Магнитогорском и Карабашском кластерах. Около 70 млн рублей регоператору недоплатили юрлица, более 260 млн — жители многоквартирных домов и частного сектора. Данные учитывают тех, кто не платит два и более месяца. Только в Челябинском кластере насчитывается почти 200 тыс. должников.

В «ЦКС» подчеркивают, что многомиллионные долги населения тормозят закупку мусорных контейнеров и спецтехники, а следовательно мешают делать города и поселки чище. Регоператор обратился к местным администрациям с просьбой содействовать в решении вопросов с неплатежами.

Если у вас есть дополнительная информация к данному сообщению, присылайте ее в редакцию «Челябинского эха». Ждем подробностей, фото- и видеоматериалов. Отправляйте их на электронную почту radio@echochel.ru, в группу во «ВКонтакте», на страницу в Facebook, в Viber — 8-922-755-999-5. Телефон редакции 269-97-76.

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

29.11.2019 г.

Южноуральцы задолжали регоператору треть миллиарда рублей за вывоз мусора

Южноуральцы задолжали регоператору треть миллиарда рублей за вывоз мусора

Долги потребителей Челябинска и Магнитогорска за вывоз отходов превысили 300 млн рублей

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