Южноуральцы задолжали регоператору треть миллиарда рублей за вывоз мусора

Долги потребителей Челябинска и Магнитогорска за вывоз отходов превысили 300 млн рублей.

Задолженность подсчитали в компании «Центр коммунального сервиса». Организация занимается обращением с отходами в Челябинском, Магнитогорском и Карабашском кластерах. Около 70 млн рублей регоператору недоплатили юрлица, более 260 млн — жители многоквартирных домов и частного сектора. Данные учитывают тех, кто не платит два и более месяца. Только в Челябинском кластере насчитывается почти 200 тыс. должников.

В «ЦКС» подчеркивают, что многомиллионные долги населения тормозят закупку мусорных контейнеров и спецтехники, а следовательно мешают делать города и поселки чище. Регоператор обратился к местным администрациям с просьбой содействовать в решении вопросов с неплатежами.

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