Прямой эфир
M 99.5 УКВ 73.97
Сейчас: «Персонально ваш»
Звонок в эфир:
269-97-78
«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскЮжноуральцы вторую неделю стоят в очередях из-за сбоев в системе записи к врачам
29 ноября 201915:46

Южноуральцы вторую неделю стоят в очередях из-за сбоев в системе записи к врачам

В министерстве здравоохранения области рассказали, когда устранят сбои в системе электронной записи.

В последние две недели южноуральцы жалуются на огромные очереди в больницах. По словам пациентов, электронная запись не работает, медикам приходится вручную выписывать талоны.

В министерстве здравоохранения области сообщили, что проблемы возникли из-за перегрузки системы «Барс». Она не выдержала запросов от жителей региона. Всю информацию удалось сохранить и восстановить. Проблемы обещают устранить до конца этой недели. «Предписания и штрафные санкции за сбой будут вынесены», — отметили представители минздрава.

Фото с сайта cheladmin.ru

Если у вас есть дополнительная информация к данному сообщению, присылайте ее в редакцию «Челябинского эха». Ждем подробностей, фото- и видеоматериалов. Отправляйте их на электронную почту radio@echochel.ru, в группу во «ВКонтакте», на страницу в Facebook, в Viber — 8-922-755-999-5. Телефон редакции 269-97-76.

Лента новостей

В раздел новости
Скопировать код для сайта insert

Скопируйте код для вставки в блог

Результат вставки

Радио Эхо Москвы в Челябинске

29.11.2019 г.

Южноуральцы вторую неделю стоят в очередях из-за сбоев в системе записи к врачам

Южноуральцы вторую неделю стоят в очередях из-за сбоев в системе записи к врачам

В министерстве здравоохранения области рассказали, когда устранят сбои в системе электронной записи

читать дальше »

новости и выпуски программ на эту тему:

29 ноября 2019 15:14 В минздраве прокомментировали смерть матери и дочери после лечения в больнице Чебаркуля
28 ноября 2019 14:08 В Чебаркуле мать и дочь скончались с разницей в несколько дней после лечения в одной больнице
26 ноября 2019 10:43 На Южном Урале за неуплату штрафов арестовали врача, проводившую подпольную липосакцию
22 ноября 2019 16:40 В Сатке заведующую гинекологическим отделением заподозрили в получении взятки за аборт
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial