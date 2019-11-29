Южноуральцы вторую неделю стоят в очередях из-за сбоев в системе записи к врачам

В министерстве здравоохранения области рассказали, когда устранят сбои в системе электронной записи.

В последние две недели южноуральцы жалуются на огромные очереди в больницах. По словам пациентов, электронная запись не работает, медикам приходится вручную выписывать талоны.

В министерстве здравоохранения области сообщили, что проблемы возникли из-за перегрузки системы «Барс». Она не выдержала запросов от жителей региона. Всю информацию удалось сохранить и восстановить. Проблемы обещают устранить до конца этой недели. «Предписания и штрафные санкции за сбой будут вынесены», — отметили представители минздрава.

Фото с сайта cheladmin.ru

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