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ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскЮжноуральцы, укравшие с почты 22 млн рублей, получили 10 лет колонии на двоих
18 октября 201918:15

Южноуральцы, укравшие с почты 22 млн рублей, получили 10 лет колонии на двоих

Суд в Усть-Катаве вынес приговор по делу о краже денег из хранилища городского почтамта.

Двух мужчин признали виновными в тайном хищении чужого имущества. Один из них проведет четыре года в колонии общего режима, второй — шесть лет в колонии строгого режима. При назначении наказания для последнего суд учел неотбытый срок по предыдущему приговору, отметили в пресс-службе Усть-Катавского суда.

Почти 22 млн рублей с городского почтамта в Усть-Катаве украли в феврале 2019 года. Как ранее сообщали в областной прокуратуре, похитители изменили конструкцию замков на дверях, подобрали ключи и попали в хранилище. Во время обыска после задержания было изъято 20,5 млн рублей. На имущество одного из мужчин стоимостью около 1,5 млн рублей наложили арест.

Приговор в в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

18.10.2019 г.

Южноуральцы, укравшие с почты 22 млн рублей, получили 10 лет колонии на двоих

Южноуральцы, укравшие с почты 22 млн рублей, получили 10 лет колонии на двоих

Суд в Усть-Катаве вынес приговор по делу о краже денег из хранилища городского почтамта

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