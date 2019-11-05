Южноуральцы чувствуют себя счастливее жителей Свердловской области

Портал HeadHunter спросил у жителей российских регионов, чувствуют ли они себя счастливыми.

Уровень удовлетворенности жизнью респондентам предложили оценить по шкале от 0 до 10. Наивысший балл по России — всего 6,3: такую оценку поставили жители Ханты-Мансийского автономного округа. Среднее значение по стране — 5,2 балла. Жители Челябинской области уровень счастья оценили на 5,4 пункта, в соседней Свердловской этот показатель равен 5,3. Наименее счастливы респонденты из Ставропольского края — 4,5 балла.

Как утверждают аналитики, женщины чувствуют себя счастливее мужчин, опрошенные с высшим образованием превосходят обладателей среднего. Наибольший уровень удовлетворенности жизнью из представителей профессий показывают медики и фармацевты — 6,1 балла, наименее счастливы сотрудники автобизнеса и рабочие: менее 5 пунктов.

Фото с сайта pixabay.com

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