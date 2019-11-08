Южноуральцев предупредили о сильной гололедице

В Челябинской области ожидается ухудшение погодных условий.

По данным синоптиков, в ночь на субботу, 9 ноября, и днем в южных районах области ожидаются дождь со снегом, на дорогах возможна сильная гололедица. Региональное управление МЧС рекомендует водителям отказаться от поездок на личном транспорте.

В пресс-службе управления федеральных дорог «Южный Урал» отметили, что подрядчики, отвечающие за содержание магистралей, ведут круглосуточное патрулирование. Автомобилистов просят не мешать работе специальной техники, которая будет очищать дороги.

Фото с сайта autocentre.ua

Если у вас есть дополнительная информация к данному сообщению, присылайте ее в редакцию «Челябинского эха». Ждем подробностей, фото- и видеоматериалов. Отправляйте их на электронную почту radio@echochel.ru, в группу во «ВКонтакте», на страницу в Facebook, в Viber — 8-922-755-999-5. Телефон редакции 269-97-76.