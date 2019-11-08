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«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскЮжноуральцев предупредили о сильной гололедице
08 ноября 201916:37

Южноуральцев предупредили о сильной гололедице

В Челябинской области ожидается ухудшение погодных условий.

По данным синоптиков, в ночь на субботу, 9 ноября, и днем в южных районах области ожидаются дождь со снегом, на дорогах возможна сильная гололедица. Региональное управление МЧС рекомендует водителям отказаться от поездок на личном транспорте.

В пресс-службе управления федеральных дорог «Южный Урал» отметили, что подрядчики, отвечающие за содержание магистралей, ведут круглосуточное патрулирование. Автомобилистов просят не мешать работе специальной техники, которая будет очищать дороги.

Фото с сайта autocentre.ua

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

08.11.2019 г.

Южноуральцев предупредили о сильной гололедице

Южноуральцев предупредили о сильной гололедице

В Челябинской области ожидается ухудшение погодных условий

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