Южноуральцев предупредили о метелях, сильном ветре и гололедице

МЧС предупредило об ухудшении погодных условий в Челябинской области.

По данным синоптиков, в пятницу, 6 декабря, в регионе ожидаются метели, мокрый снег и гололедица. Порывы ветра будут достигать 22 м/с. На Южном Урале прогнозируют увеличение количества ДТП, появление пробок.

Региональное управление МЧС выступило с рекомендациями жителям области. Во время сильных снегопадов южноуральцам советуют воздержаться от поездок, по возможности оставаться в квартире или на работе. Автомобилистам следует соблюдать безопасный скоростной режим и быть осторожными при совершении маневров на дороге.

Фото с сайта pixabay.com

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