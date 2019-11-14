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ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскЮрий Чайка назначил нового прокурора, ответственного за экологию в Челябинске
14 ноября 201910:41

Юрий Чайка назначил нового прокурора, ответственного за экологию в Челябинске

На должность челябинского природоохранного прокурора назначили Алексея Пунигова.

Алексея Пунигова назначили на должность сроком на пять лет. Соответствующее постановление подписал генпрокурор России Юрий Чайка.

Алексей Пунигов более 13 лет служит в органах прокуратуры. С декабря 2018 года он исполнял обязанности челябинского природоохранного прокурора.

Фото с сайта www.chelproc.ru

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

14.11.2019 г.

Юрий Чайка назначил нового прокурора, ответственного за экологию в Челябинске

Юрий Чайка назначил нового прокурора, ответственного за экологию в Челябинске

На должность челябинского природоохранного прокурора назначили Алексея Пунигова

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