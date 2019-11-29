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«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскЯркую вспышку в небе над Южным Уралом объяснили испытаниями баллистической ракеты
29 ноября 201910:11

Яркую вспышку в небе над Южным Уралом объяснили испытаниями баллистической ракеты

В ночном небе над Челябинском заметили яркую вспышку.

Необычное явление жители Челябинской области и сопредельных регионов могли наблюдать в четверг, 28 ноября, в промежутке между 19:00 и 20:00. Очевидцы публиковали в соцсетях фото и видео светящейся на небе точки с заметным конусообразным шлейфом и называли ее кометой, метеоритом и даже НЛО.

Явление прокомментировали в министерстве обороны. По данным военных, это была баллистическая ракета «Тополь», запущенная с астраханского полигона Капустин Яр. «Она поразила цель на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Задачи пуска выполнены в полном объеме», — говорится в сообщении на официальной странице ведомства во «ВКонтакте».

Фото: Типичный Челябинск / vk.com, видео: Ирина Плахова / vk.com, Минобороны России / vk.com

Если у вас есть дополнительная информация к данному сообщению, присылайте ее в редакцию «Челябинского эха». Ждем подробностей, фото- и видеоматериалов. Отправляйте их на электронную почту radio@echochel.ru, в группу во «ВКонтакте», на страницу в Facebook, в Viber — 8-922-755-999-5. Телефон редакции 269-97-76.

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