Яркую вспышку в небе над Южным Уралом объяснили испытаниями баллистической ракеты

В ночном небе над Челябинском заметили яркую вспышку.

Необычное явление жители Челябинской области и сопредельных регионов могли наблюдать в четверг, 28 ноября, в промежутке между 19:00 и 20:00. Очевидцы публиковали в соцсетях фото и видео светящейся на небе точки с заметным конусообразным шлейфом и называли ее кометой, метеоритом и даже НЛО.

Явление прокомментировали в министерстве обороны. По данным военных, это была баллистическая ракета «Тополь», запущенная с астраханского полигона Капустин Яр. «Она поразила цель на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Задачи пуска выполнены в полном объеме», — говорится в сообщении на официальной странице ведомства во «ВКонтакте».

Фото: Типичный Челябинск / vk.com, видео: Ирина Плахова / vk.com, Минобороны России / vk.com

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