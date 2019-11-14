«Яблоко» подаст в суд на мэрию Челябинска за отказ согласовывать митинг

«Яблоко» в суде оспорит отказ администрации Челябинска в проведении митинга в центре города.

Иск в четверг, 14 ноября, направят в Советский райсуд. По закону его должны рассмотреть до субботы и оперативно вынести решение, рассказал корреспонденту «Челябинского эха» регионального отделения партии Ярослав Щербаков.

«Мы заявили все площадки, которые пригодны для проведения публичных мероприятий в центре города. Это мероприятие необходимо проводить в центре, потому что это важный общественно-политический вопрос. Проводить его в других районах — полнейшая глупость. Мы имеем полное право, наше право ограничивают какими-то непонятными отказами. У нас 17 ноября чуть ли не новый День города, весь центр будет в массовых мероприятиях. Мы считаем, что это ложь, хотим вывести на чистую воду. Надеемся, что суд вынесет решение в нашу пользу. Если нет, то хотя бы посмотрим, кто у нас с утра и до позднего вечера заявляет массовые публичные мероприятия на всех площадках в центре города», — прокомментировал Ярослав Щербаков.

«Яблоко» планирует провести митинг в поддержку возврата прямых выборов главы Челябинска в субботу, 17 ноября, на Алом поле. Однако мэрия отказалась согласовывать акцию, поскольку эта площадка числится занятой. Организаторам предложили на выбор два сквера — имени Колющенко по улице Доватора либо на Молодогвардейцев, между гостиницей «Виктория» и рестораном «Малибу».

Активисты будут ждать решения суда. «Если не получится в первой инстанции обжаловать отказ мэрии, в субботу проводить митинг не будем», — подчеркнул Ярослав Щербаков.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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