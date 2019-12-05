Врач-«вампир» из Челябинска попытался отменить решение о принудительном лечении в психбольнице

Челябинский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы адвоката и его подзащитного Бориса Кондрашина.

Сторона защиты настаивала на отмене постановления Ленинского райсуда о принудительном лечении Бориса Кондрашина в психиатрической больнице. Областной суд в четверг, 5 декабря, рассмотрел жалобы и оставил их без удовлетворения. Постановление вступило в законную силу.

В ноябре 2018 года 36-летний Борис Кондрашин устроился на работу в больницу Ленинского района. Один из психиатров признал в нем убийцу, который 20 лет назад расчленил своего одноклассника и выпил его кровь. Тогда школьника признали невменяемым и отправили на принудительное лечение. Через десять лет его отпусили под наблюдение психотерапевта.

В конце января 2019-го Бориса Кондрашина арестовали. Во время обысков в его квартире обнаружили наркотики. В августе Борису Кондрашину вынесли приговор. Его признали страдающим психическим расстройством и отправили на принудительное лечение.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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