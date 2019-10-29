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ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскВозле ЮУрГУ плиткой выложили портрет Альберта Эйнштейна
29 октября 201916:51

Возле ЮУрГУ плиткой выложили портрет Альберта Эйнштейна

В центре Челябинска на тротуаре появился портрет знаменитого физика.

Портрет Альберта Эйнштейна, повторение его культовой фотографии с высунутым языком, выложили перед ТК «Курчатов» и недалеко от входа в поликлинику ЮУрГУ. Раньше на этом месте парковали машины, сейчас там завершают создание пешеходной зоны с беседкой.

Изображение большое, площадью несколько десятков квадратных метров, и увидеть его в полной мере можно только с высоты. Участок с портретом Эйнштейна станет завершением пешеходного бульвара на проспекте Ленина, благоустройство которого проходит в настоящее время.

Фото с сайта cheltoday.ru

Если у вас есть дополнительная информация к данному сообщению, присылайте ее в редакцию «Челябинского эха». Ждем подробностей, фото- и видеоматериалов. Отправляйте их на электронную почту radio@echochel.ru, в группу во «ВКонтакте», на страницу в Facebook, в Viber — 8-922-755-999-5. Телефон редакции 269-97-76.

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

29.10.2019 г.

Возле ЮУрГУ плиткой выложили портрет Альберта Эйнштейна

Возле ЮУрГУ плиткой выложили портрет Альберта Эйнштейна

В центре Челябинска на тротуаре появился портрет знаменитого физика

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