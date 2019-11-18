Возле санатория «Кисегач» обнаружили массовую вырубку вековых сосен

Жительница Челябинской области обратилась к Алексею Текслеру с просьбой обратить внимание на вырубку леса в курортной зоне.

Срубленные, обработанные и подготовленные к вывозу бревна местные жители обнаружили в субботу, 16 ноября, в районе берега озера Малый Теренкуль. Один из очевидцев Александр Гридневский рассказал «Челябинскому эху», что там убирают не сухостой, а здоровые, пригодные на пиломатериалы деревья.

«Мне понятно, что идет вырубка делового леса: не очистка и не что-то еще. Древесину разделывают прямо там, на месте, вырубают в достаточно серьезных масштабах. Уже очень много вывезено и идет вырубка именно там, где удобнее подъезжать технике. Тонкая сосна и береза разделывается на коробки, а хорошая деловая сосна разделывается на определенный метраж, и ее вывозят. Есть фотографии, где видно, что деревья складированы и подготовлены под вывоз», — рассказал Александр Гридневский.

По оценкам очевидцев, вырубка затронула территорию в несколько гектаров. Местные жители спрашивали у рабочих, на каком основании пилят деревья. В ответ они заявили, что имеют разрешение на санитарную очистку леса, рассказал Александр Гридневский. Его супруга, Ольга Гридневская, опубликовала фотографии участка со спиленными деревьями. Она призвала Алексея Текслера обратить внимание на ситуацию.

Эксперт регионального министерства экологии Александр Лагунов пояснил «Челябинскому эху», что знает о факте вырубки, но точное назначение ему не известно. Судя по фотографиям, речь идет все же о сносе аварийных сухих стволов, подчеркнул он.

«Там больше половины стволов — усыхающие или сухие деревья. Древесина, усохшая на корню, не является деловой, она на дрова идет. Это хорошо видно по срезу, по отслоениям коры, это сухая древесина», — прокомментировал Александр Гридневский.

Как отметил председатель челябинского отделения Русского географического общества Сергей Захаров, зона вырубок наделена охранным статусом. «Эта территория — Малый Теренкуль, Табанкуль, — не является памятником природы, но входит в земли курорта «Кисегач», — сказал эксперт. Сам лес непосредственно примыкает к одноименному санаторию. Промышленная добыча древесины там запрещена законом.

Ольге Гридневской в Instagram ответил начальник управления экопросвещения минэкологии Виталий Безруков. «Вам надо обращаться в Главное управление лесами. Мы сами обратимся в этот раз и уточним, если вы скинете мне примерную локацию этого места», — написал он в воскресенье, 17 ноября. Оперативно получить комментарий Виталия Безрукова по данной ситуации «Челябинскому эху» не удалось.

Фото, видео: Ольга Гридневская

Если у вас есть дополнительная информация к данному сообщению, присылайте ее в редакцию «Челябинского эха». Ждем подробностей, фото- и видеоматериалов. Отправляйте их на электронную почту radio@echochel.ru, в группу во «ВКонтакте», на страницу в Facebook, в Viber — 8-922-755-999-5. Телефон редакции 269-97-76.