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«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскВопрос о переносе автовокзала у дворца спорта «Юность» будут решать в областном правительстве
18 ноября 201915:39

Вопрос о переносе автовокзала у дворца спорта «Юность» будут решать в областном правительстве

Правительство региона заберет у властей Челябинска полномочия по организации пассажирских перевозок.

Судьбу автовокзала возле дворца спорта «Юность» будут решать на уровне областного правительства, рассказала врио главы Челябинска Наталья Котова.

«Полномочия по перевозке, по транспортному обслуживанию правительство Челябинской области планирует забрать на свой уровень. В настоящий момент все вопросы по транспорту в челябинской агломерации решаются совместно с правительством Челябинской области, поэтому этот вопрос будет доведен до правительства и обсуждать будет вместе с ним», — резюмировала Наталья Котова.

На прошлой неделе завершилось голосование по переносу автовокзала «Центральный». Более 72% опрошенных выступили за ликвидацию автостанции у дворца спорта «Юность». Ожидается, что пассажиропоток распределят между существующими автовокзалами — на Свердловском тракте, возле областной больницы и в торговом комплексе «Синегорье».

Фото с сайта cheladmin.ru

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

18.11.2019 г.

Вопрос о переносе автовокзала у дворца спорта «Юность» будут решать в областном правительстве

Вопрос о переносе автовокзала у дворца спорта «Юность» будут решать в областном правительстве

Правительство региона заберет у властей Челябинска полномочия по организации пассажирских перевозок

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