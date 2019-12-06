Волонтер из Челябинска попросила Владимира Путина легализовать медпомощь для бездомных

Челябинка обратила внимание президента на проблему «уличной медицины» в России.

О проблеме жительница Челябинска Татьяна Авдеева рассказала Владимиру Путину на волонтерском форуме в Сочи. Женщина пояснила, что занимается доврачебной помощью бездомным. По словам волонтера, этой работе необходимо придать законный статус, чтобы обеспечить их более качественным и квалифицированным медобслуживанием.

«Мы, по сути дела, так скажем, нелегалы. У нас нет понятия «уличная медицина». Мы, добровольцы, готовы выезжать, готовы организовывать эти бригады. Не надо медиков отрывать от их работы, мы, волонтеры-медики, готовы это делать», — цитирует Татьяну Авдееву пресс-служба Кремля.

Президент ответил ей, что поддерживает данное начинание. «Но правильнее, конечно, этих людей с улиц вообще забирать, чтобы социализировать их, чтобы они вернулись назад в общество», — уточнил Владимир Путин.

Вопрос легализации «уличной медицины» он пообещал обсудить с правительством. Татьяна Авдеева добавила, что готова поделиться опытом работы.

Фото с сайта kremlin.ru

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