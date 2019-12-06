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«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскВолонтер из Челябинска попросила Владимира Путина легализовать медпомощь для бездомных
06 декабря 201910:21

Волонтер из Челябинска попросила Владимира Путина легализовать медпомощь для бездомных

Челябинка обратила внимание президента на проблему «уличной медицины» в России.

О проблеме жительница Челябинска Татьяна Авдеева рассказала Владимиру Путину на волонтерском форуме в Сочи. Женщина пояснила, что занимается доврачебной помощью бездомным. По словам волонтера, этой работе необходимо придать законный статус, чтобы обеспечить их более качественным и квалифицированным медобслуживанием.

«Мы, по сути дела, так скажем, нелегалы. У нас нет понятия «уличная медицина». Мы, добровольцы, готовы выезжать, готовы организовывать эти бригады. Не надо медиков отрывать от их работы, мы, волонтеры-медики, готовы это делать», — цитирует Татьяну Авдееву пресс-служба Кремля.

Президент ответил ей, что поддерживает данное начинание. «Но правильнее, конечно, этих людей с улиц вообще забирать, чтобы социализировать их, чтобы они вернулись назад в общество», — уточнил Владимир Путин.

Вопрос легализации «уличной медицины» он пообещал обсудить с правительством. Татьяна Авдеева добавила, что готова поделиться опытом работы.

Фото с сайта kremlin.ru

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

06.12.2019 г.

Волонтер из Челябинска попросила Владимира Путина легализовать медпомощь для бездомных

Волонтер из Челябинска попросила Владимира Путина легализовать медпомощь для бездомных

Челябинка обратила внимание президента на проблему «уличной медицины» в России

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