Водителя автокрана, который насмерть сбил школьницу на Доватора, отправили в колонию-поселение

В Челябинске осудили водителя автокрана, сбившего девочку на пешеходном переходе.

Приговор вынес Советский районный суд. 51-летнего мужчину признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Водителя отправили в колонию-поселение на три года. В пользу родителей погибшей девочки взыскали по 1 млн рублей, сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Авария произошла в конце сентября на перекрестке улиц Доватора и Шаумяна. Водитель автокрана МАЗ поворачивал налево и сбил 14-летнюю девочку на пешеходном переходе. Школьница переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

Фото: Регион-74 | Челябинск / vk.com

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