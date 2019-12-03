Вместо киосков в подземных переходах Челябинска хотят разместить арт-галереи и элементы блошиных рынков

Челябинские чиновники рассматривают варианты обустройства подземных переходов.

Как сообщил в программе «Разворот» на «Челябинском эхе» замглавы города Сергей Авдеев, в конце ноября состоялось обсуждение обустройства подземного перехода возле Торгового центра. Одно из предложений — открыть там арт-галерею. А в переходах на площади Революции власти планируют демонтировать киоски и организовать там продажу сувениров и других товаров, которыми обычно торгуют на блошиных рынках. Однако пока окончательное решение ни по одному из вариантов не принято, отметил Сергей Авдеев.

«Проблема в том, что подземный переход — это элемент улично-дорожной сети, который на самом деле невозможно использовать под что-то другое с точки зрения организации пространства. В частности, потому что там нет воды. Сейчас мы смотрим мировой опыт в контексте возможности формирования маркетных пространств. Мировой опыт существует разный, но, наверное, это что-то, подпадающее под понятие блошиных рынков. Это какие-то небольшие прилавки, которые на определенное время открываются, где могут быть выставлены какие-то сувениры, поделки», — поделился планами Сергей Авдеев.

Подземные переходы на площади Революции в этом году частично отремонтировали — там привели в порядок ступени. С 2020 года эти объекты перейдут в ведение управления дорожного хозяйства, напомнил вице-мэр. Он не исключил, что варианты обустройства переходов предложат выбрать самим челябинцам. Возможно, для этого на портале «Активный житель 74» устроят опрос.

Фото: Илья Бархатов / 74.ru

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