Власти решают вопрос о перенастройке светофора у «Фиесты», на который жалуются челябинцы

Жители Паркового сообщили о пробках из-за нового светофора на Молодогвардейцев.

Возле ТРК «Фиеста» на северо-западе установили светофор, на работу которого жалуются жители Паркового. По их словам, из-за некорректной настройки на улице Молодогвардейцев возникают пробки, иногда заторы растягиваются до Краснопольского проспекта.

Врио главы города Наталья Котова сообщила, что интервал зеленой фазы светофора могут увеличить.

«Даны поручения изучить этот вопрос и в случае необходимости увеличить интервал с 40 секунд до 60 секунд, расстояние — около 300 метров, насколько я понимаю, от остановки до этого светофора. Поэтому вопрос сейчас находится на рассмотрении в СМЭУ ГАИ», — рассказала Наталья Котова.

В проблемном месте должны были поставить пост ГИБДД для того, чтобы оценить ситуацию с пробками и понять, что необходимо изменить с точки зрения правил дорожного движения, добавила врио мэра.

Фото с сайта myaltai.com

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