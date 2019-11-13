Власти подключились к ситуации с усть-катавской семьей, где мать сожгла дом после побега детей

Живших взаперти детей в Усть-Катаве возьмет под опеку старшая сестра.

Ситуацию прокомментировала первый вице-губернатор Ирина Гехт. Дети более десяти лет прожили с матерью под замком практически без контакта с внешним миром, не посещали школу и не наблюдались у врачей — причиной тому является попустительство ответственных органов, заявила она.

«Совершенно очевидно, что это сбой системы межведосмтвенного взаимодействия, когда каждая служба в отдельности не придала значения той ситуации, которая была. В деталях мы разбираемся, безусловно, все меры будут приняты и у меня большие вопросы к системе образования — это уже не первая история, когда ее работники проявили равнодушие к проблеме семьи. Также есть вопросы и к здравоохранению, из-за того, что ребенка сняли с патронажа в 11 месяцев», — пояснила Ирина Гехт.

Сейчас у детей нет даже российского гражданства — соответствующие претензии по этому поводу есть и к миграционной службе, отметила первый вице-губернатор. Поскольку мать детей покончила с собой, опеку над несовершеннолетними передадут 20-летней старшей сестре. Также предстоит решить вопрос с жильем — дом, где их держали взаперти, сгорел.

«Как только они выпишутся из больницы, мы снимем им квартиру, где они будут проживать. Дальше будем решать по их образованию, потому что надо мальчику 15-летнему как-то решать этот вопрос, как и с трудоустройством и параллельным обучением старшей сестры. Ну и вопрос жилья встает: дом был хороший, мы готовы его восстановить, но все зависит от заключения психологов — если дети будут готовы жить в этом доме, он не будет вызывать у них отторжения, мы выделим средства и отремонтируем его», — прокомментировала Ирина Гехт.

20-летняя девушка с братом и сестрой сбежали из дома в Усть-Катаве 7 ноября. 55-летняя мать обратилась с заявлением в полицию. Детей нашли, однако они отказались возвращаться домой. После этого женщина сожгла дом и покончила с собой. Выяснилось, что она несколько лет запрещала детям выходить на улицу без ее присмотра. По словам старшей дочери, мать разрешала смотреть мультфильмы на планшете и общаться по телефону только в ее присутствии, в доме и по периметру стояли видеокамеры. В данный момент дети находятся в больнице, с ними работают психологи.

Фото Е.Дьяковой / tramuk.ru

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